Regionali: Lezzi, 'assoluto disastro per M5S, ora Stati generali o estinzione' (2)

(Adnkronos) - "Ribadendo le responsabilità di tutti, credo che ora siano urgenti gli Stati Generali tanto attesi ed è fondamentale che vengano organizzati in modo da coinvolgere tutti i territori - rimarca Lezzi - con i rispettivi attivisti ed eletti, in una discussione ampia che abbia come protagonisti i nostri obiettivi da perseguire nel prossimo futuro, una nuova governance stratificata, efficace e legittimata dalla scelta dei ruoli e dei nomi dai nostri iscritti senza alcuna ratifica. Nessuno di noi può, dati questi risultati, imporsi o nominarsi per poi farsi ratificare".

"Infine, ma non per ultima, ringrazio Antonella Laricchia, una sorella per me, che ha ascoltato, assecondato e promosso lo spirito del M5S in Puglia. Abbiamo perso, Antonella, non ho nessun rimpianto ma solo il desiderio di migliorare per rispondere a ciò che gli elettori si aspettano da noi. So che in questo tu non mancherai perché ci sei sempre stata per i pugliesi. Non cerchiamo un capro espiatorio in chi ha sostenuto per un solo giorno una scelta, piuttosto muoviamoci per questi Stati Generali ben fatti prima di arrivare al 5% o addirittura all'estinzione", conclude la senatrice grillina.