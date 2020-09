21 settembre 2020 a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Beppe Grillo al fianco della sindaca di Torino Chiara Appendino, che si è autosospesa dal Movimento 5 stelle dopo la condanna a sei mesi in primo grado per falso ideologico nel processo Ream. Il cofondatore del Movimento scrive su Facebook un 'ti voglio bene' in dialetto piemontese diretto alla prima cittadina: "At voi bin Chiara!".