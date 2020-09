21 settembre 2020 a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Bel risultato nel Referendum. Ma alle regionali risultati molto deludenti per il M5S. Ovunque. Urgono gli Stati Generali, reali, non virtuali. Urge trovare una identità". Lo scrive in un tweet il deputato M5S Gianluca Vacca.