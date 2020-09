Onu: Mattarella, 'non ignoriamo limiti ma ha reso il mondo migliore'**

21 settembre 2020 a

a

a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Celebriamo, oggi, un successo. L'Onu ha reso migliore la vita della Comunità internazionale. Non ignoriamo manchevolezze e insufficienze del suo sistema. Malgrado queste si è agito, sovente, con successo per rimuovere o ridurre le tensioni internazionali; perché i conflitti trovassero composizione pacifica; perché l'agenda del mondo prendesse atto di diseguaglianze tra i popoli alle quali porre riparo e della limitatezza delle risorse disponibili sulla Terra". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in videomessaggio in occasione del 75esimo anniversario delle Nazioni unite.

"La grande visione -che portò alla Carta di San Francisco e al proposito 'mai più guerra fra i popoli'– è, più che mai, attuale. La Repubblica italiana -aggiunge il Capo dello Stato- è orgogliosa di aver fornito il suo contributo in coerenza con i valori della sua Costituzione. Le Nazioni unite sono state un formidabile strumento della stessa legittimazione dei singoli Stati e delle loro iniziative in quell'ambito. Per l'Italia costituì un traguardo l'ammissione all'Onu nel 1955. L'Onu, nei decenni, ha accompagnato e sancito l'indipendenza di tanti Paesi divenuti protagonisti nella vita del suo sistema".