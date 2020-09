22 settembre 2020 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre detto tutti che le Regionali non avrebbero influito sul governo, e così deve essere. Non credo che il Pd chiederà il rimpasto". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.