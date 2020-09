22 settembre 2020 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Sul Mes il confronto non dovrà essere ideologico, ma noi continueremo a dire che non lo vogliamo". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un'intervista a 'La Stampa'.