Voto Veneto: Zaia, 'non ho mire nazionali, non confondere regionali con politiche'

Treviso, 22 set. (Adnkronos) - "Cosa farò da grande? La vita è lunga, l'uomo la rende breve. Non ho mire nazionali, non è nelle mie corde, è un voto dei veneti per il Veneto". Lo afferma il governatore del Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa.

E ancora: "Io non paragonerei i risultati delle elezioni amministrative con la nazionali" e poi, "bisogna avere questa abilità, a ogni turbolenza in volo non puoi chiedere al pilota di atterrare. I cittadini apprezzano il ruolo degli amministratori".