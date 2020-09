22 settembre 2020 a

Treviso, 22 set. (Adnkronos) - "Non commento perché si commenta da sé". Così il rieletto governatore del Veneto, Luca Zaia, a proposito dell'intervista alla Stampa di Andrea Crisanti, dove il virologo afferma che "i veneti hanno premiato Zaia per come ha gestito l'epidemia" e che senza di lui "Zaia avrebbe combinato un disastro".