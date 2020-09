Servizi: Conte al Copasir, apertura su 'ritocchi' norma rinnovo vertici (2)

22 settembre 2020 a

(Adnkronos) - La misura inserita dal governo nel dl emergenza andava a modificare la legge sull'intelligence datata 3 agosto 2007, e aveva visto l'opposizione salire sulle barricate ma anche i 5 Stelle armarsi contro il governo con un emendamento firmato da ben 50 deputati grillini per cancellare la norma della discordia.

La vecchia legge del 2007 prevedeva che gli incarichi ai vertici dei nostri Servizi avessero una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Nel dl sull'emergenza Covid il governo aveva sostituito le parole 'per una sola volta' con la formula 'con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni', modifica letta da molti come una prorogatio.