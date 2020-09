Immobili: Palenzona (Prelios), 'settore è strategico, serve contesto favorevole'

22 settembre 2020 a

a

a

Milano, 22 set. (Adnkronos) - “In un periodo complicato come quello che stiamo vivendo è fondamentale ricreare una cultura d'impresa e di rispetto dell'impresa privata, anche nell'immobiliare in quanto settore che crea lavoro e opportunità di crescita”. Lo ha detto Fabrizio Palenzona, presidente del Gruppo Prelios, in occasione del terzo Real Estate & Finance Summit de Il Sole 24 Ore. “Il real estate è un settore strategico che incanala ingenti investimenti per lo sviluppo di un'infrastruttura vitale e, ancora di più in questo momento storico, risponde prima di tutto a un'esigenza sociale: basti pensare all'impatto positivo delle rigenerazioni urbane e, in particolare, delle periferie. Il Recovery Fund può essere la chiave, se le risorse saranno allocate correttamente".

Per Palenzona "in questo contesto il ruolo dello Stato è infatti fondamentale, deve creare le condizioni necessarie per realizzare quello che serve alle persone e al rilancio del Paese, coinvolgendo sia gli operatori privati, che hanno le competenze per realizzarlo al meglio, sia gli investitori che hanno la volontà e le risorse per accelerare il processo".

La politica nazionale, ha continuato, "deve essere capace di creare un contesto favorevole per far lavorare le imprese al servizio dello sviluppo del nostro Paese. Lo Stato deve fornire regole certe per poter attrarre investimenti e contribuire a colmare la domanda che nasce anche da esigenze sociali. Per investire, per creare rigenerazione urbana, vita e sviluppo, abbiamo bisogno di infrastrutture, scuole, università, ricerca, la capacità di inserire reti digitali nel nostro sistema e di connettere i territori”.