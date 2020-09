Voto Venezia: Baretta, 'non c'è amarezza, ora mi dividerò tra città e Roma'**

22 settembre 2020 a

a

a

Venezia Mestre, 22 set. (Adnkronos) - Amarezza? "Neanche tanta, ci abbiamo sperato ma l'abbiamo considerata sempre una battaglia molto dura". Pier Paolo Baretta, sconfitto a Venezia da Luigi Brugnaro, rieletto al primo turno con oltre il 50% dei voti, è contento dell'impegno messo nella campagna elettorale, che ha "liberato energie positive e molta voglia di esserci tra i cittadini". Raggiunto al telefono dall'Adnkronos, spiega che entrerà in consiglio e manterrà anche il suo ruolo da sottosegretario. "Non sono ruoli incompatibili, farò la spola tra Roma e Venezia, voglio continuare a lavorare per il Governo ma anche partecipare alla vita politica cittadina".

Secondo Baretta, comunque, Brugnaro non ha ottenuto quel "risultato plebiscitario che era atteso, la nostra campagna elettorale è riuscita a contenerlo". Tanto avrebbe fatto, invece, il ciclone Luca Zaia, che "ha influito molto sul voto anche a livello comunale, non solo regionale, dirottando consensi anche alla lista Brugnaro". Le tante liste civiche candidate hanno frammentato il voto: "Poteva sembrare una ricchezza del pluralismo, ma forse è stato un limite".