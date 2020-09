Coronavirus: Conte 'bacchetta' cittadino, tenere mascherina, occhio a contagi**

22 settembre 2020 a

a

a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - 'Presidente, ma queste mascherine dobbiamo tenerle?'. Il premier Giuseppe Conte, di ritorno a piedi a Palazzo Chigi da un evento a due passi da piazza di Spagna, 'bacchetta' il cittadino che vorrebbe lasciarsi alle spalle l'emergenza Covid e le norme che ne regolano la convivenza. "Dobbiamo tenere la mascherina? - chiede il presidente - ma lei ha visto i contagi? Conosce i numeri oppure i morti non esistono? Non diciamo stupidaggini...". Di ritorno a P.Chigi, dopo aver consegnato i premi per il Welfare Index Pmi, Conte si è imbattuto anche in una fan, una signora italo-canadese che gli ha gridato: 'I'm very proud of you'.