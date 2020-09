Mes: Conte, 'adesso è questione pregiudiziale, non mi pronuncio'

22 settembre 2020 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il ricorso al fondo Salva Stati per fronteggiare le spese sanitarie? "Le risorse finanziarie sono un problema successivo. Prima bisogna elaborare un piano per rafforzare la sanità, dopodiché andremo a vedere quanto costa questo piano. Sì Mes e no Mes è una questione pregiudiziale su cui non mi pronuncio. Se e quando si porrà il problema lo risolveremo in Parlamento in trasparenza". Così il premier Giuseppe Conte, a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi. A chi gli fa notare che Zingaretti pare avere fretta, "ha fretta? Ne ho anch'io", risponde sicuro il presidente del Consiglio.