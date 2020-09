Voto Venezia: Brugnaro, 'civismo chiave per riportare centrodestra a Governo'

22 settembre 2020 a

Venezia Mestre, 22 set. (Adnkronos) - Suggestione 'nazionale' per Luigi Brugnaro, mentre festeggia la riconferma a sindaco di Venezia, per il secondo mandato, senza bisogno del ballottaggio. Parlando alla stampa e ai cittadini nella sede del comitato, salutato da costanti ovazioni e applausi dei suoi fedelissimi, parla della sua lista civica come di una "chiave per riportare il centrodestra al Governo a livello nazionale".

I numeri a Venezia, dove la sua lista 'fucsia' ha preso oltre il 30% delle preferenze, "testimoniano che si vuole andare da un'altra parte, se poi questo sarà un esempio a livello nazionale lo vedremo nel tempo... Se saremo in grado di essere bravi forse a livello nazionale potrebbe essere il modo trasversale, civico perché il centrodestra torni al governo", afferma il sindaco rieletto.