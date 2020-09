Referendum: Cassese, 'Parlamento legittimato per eleggere Capo Stato' (2)

22 settembre 2020 a

(Adnkronos) - "Se è eletto Presidente un repubblicano, in America, le Camere a maggioranza democratica vengono sciolte? E accade lo stesso -argomenta ancora Cassese- quando gli Stati sono in maggioranza in mano a un partito e il Congresso nazionale in mano a un altro partito? Voglio dire che gli ordinamenti moderni prevedono plurime democrazie e gli elettorati possono scegliere di votare in modo diverso per le rappresentanze regionali e locali, e per quelle nazionali. Si chiama 'divided powers', è il pluralismo democratico, che fa parte dei contrappesi delle moderne democrazie".