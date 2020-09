Paura sull'Air Force Two, atterraggio d'emergenza per Pence

23 settembre 2020 a

Washington, 23 set. (Adnkronos) - Attimi di paura a bordo dell'Air Force Two con cui Mike Pence tornava dal New Hampshire a Washington. E' stato costretto - "per estrema precauzione" - a invertire la rotta e a tornare al Manchester Airport da cui era partito a causa dell'impatto con un volatile dopo il decollo, come ha confermato alla Cnn un portavoce di Pence, che era stato a Gilford per la campagna elettorale. Poi, secondo l'emittente, il vice presidente e il suo staff hanno usato un cargo per rientrare a Washington.

Nell'ottobre del 2016 all'aeroporto La Guardia di New York finì fuori pista l'aereo su cui viaggiava Pence, all'epoca candidato repubblicano alla vice presidenza.