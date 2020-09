D'Alema: "Conte? Non vedo premier migliori all'orizzonte"

23 settembre 2020 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Io sono un sostenitore del presidente del Consiglio attuale, per una ragione che potrà sembrare banale cioè, che non ne vedo di migliori all'orizzonte e quindi tutto sommato…". Lo ha detto Massimo D'Alema, ritirando il Premio Giuseppe Colalucci, ideato da Guido D'Ubaldo e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti.

"Noi che in questo paese ci viviamo, sappiamo che le persone si cacciano via se tu hai un'alternativa convincente che oggi non c'è. La politica oggi è a un punto di caduta grave, lo vediamo. E il presidente del consiglio è stato il frutto di una selezione casuale sostanziale, però questo è stato per volontà dei cittadini italiani, non colpa sua. Io non sono favorevole al metodo di 'estrarre a sorte' il capo di Governo però avendo adottato questo sistema, stavolta ci ha detto bene, questa è la mia valutazione", ha aggiunto.