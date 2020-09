23 settembre 2020 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il governo, per bocca del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto al Senato la questione di fiducia sul decreto legge che proroga al 15 ottobre lo stato di emergenza per il coronavirus, nel testo già approvato dalla Camera. Successivamente è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere l'ordine del prosieguo dei lavori.