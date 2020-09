Lavoro: Pd Lombardia, grave azione contro Pasini, non fomentare odio sui social

23 settembre 2020 a

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia "esprime solidarietà e vicinanza al presidente di Confindustria Brescia Giuseppe Pasini per il vile atto intimidatorio. Si tratta di azioni gravissime, preoccupanti, soprattutto in questa difficile congiuntura economica e sociale dovuta all'emergenza Covid. Ci auguriamo che gli inquirenti facciano chiarezza in tempi brevi sull'accaduto". Lo affermani Gianni Girelli, consigliere regionale del Pd, e Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia.

"Nella ferma condanna, vogliamo però ribadire che è solo nel dialogo, anche serrato, che posizioni diverse possono contrastarsi. Per questo ci appelliamo a tutte le forze politiche affinché anche sui social il confronto rimanga in un terreno di civiltà e rispetto. Perché è del tutto evidente che in vista delle prossime settimane, che potrebbero essere molto difficili, serve la massima responsabilità da parte di tutti", continuano.