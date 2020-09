Brescia: sorpreso a spacciare cocaina, arrestato

23 settembre 2020 a

Milano, 23 set. (Adnkronos) - La polizia locale ha arrestato un uomo a Brescia, sorpreso a spacciare cocaina. L'uomo, un cittadino marocchino arrestato in passato una decina di volte per spaccio di droga e da poco rientrato in Italia, è stato visto dagli agenti mentre cedeva dello stupefacente a due uomini, ma è riuscito a dileguarsi. In occasione di un'altra cessione di droga è stato bloccato, controllato e trovato in possesso di quasi 400 euro, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero, l'uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando, in attesa del giudizio per direttissima.