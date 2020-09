Lombardia: assessore vede vertici Poste, presto tutti uffici a regime pre-covid

23 settembre 2020 a

a

a

Milano, 23 set. (Adnkronos) - L'assessore della Regione Lombardia con delega agli Enti locali, Massimo Sertori, ha incontrato i vertici di Poste Italiane in merito all'apertura degli sportelli postali su tutto il territorio lombardo che, a causa dell'emergenza Covid, sono stati temporaneamente chiusi o aperti in orario ridotto. "Durante il periodo di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria - ha spiegato l'assessore - l'azienda non ha mai chiuso i battenti e, con un grande sforzo, ha cercato di mantenere aperti la maggior parte dei presidi, consapevole del fatto che erogano servizi di particolare rilievo per la cittadinanza, soprattutto nei piccoli Comuni".

Terminato il periodo di criticità, la riapertura degli sportelli è stata progressiva. "Al momento, su 1.868 uffici postali presenti in Lombardia, sono ancora poche centinaia quelli non ancora pienamente operativi a emergenza Covid terminata. L'obiettivo, ora, è di arrivare entro la fine di ottobre portando a regime ordinario l'esercizio di tutti gli uffici postali. In tal senso, dall'incontro di oggi ci sono state rassicurazioni perché entro qualche settimana si rientri in una situazione di normalità nell'interesse dei cittadini".

L'assessore terrà monitorata la situazione "affinché venga ripristinata totalmente la situazione ante Covid in tutti i Comuni, ma da questo punto di vista i dati presentati dall'azienda sono stati confortanti".