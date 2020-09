Cossiga: Mattarella, 'grande attenzione per autonomia regionale'

24 settembre 2020 a

a

a

Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "Laureatosi giovanissimo in giurisprudenza, mentre cominciava a inoltrarsi nell'impegno politico a partire dalla realtà cittadina, Francesco Cossiga intraprese la carriera accademica come docente di diritto costituzionale, avendo come maestro Giuseppe Guarino. Grande attenzione manifestò, nel suo primo lavoro pubblicato nel 1950, al tema dell'autonomia regionale e alla pari dignità di ogni assemblea legislativa, fosse essa il Parlamento nazionale o i Consigli regionali". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando, in una cerimonia all'Università di Sassari, Francesco Cossiga, nel decimo anniversario della morte.