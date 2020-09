Cossiga: Mattarella, 'espressione della gente comune'

24 settembre 2020 a

Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "In un saggio del 1951, dedicato al diritto di petizione, il professor Cossiga sottolineava la necessità del contributo della partecipazione attiva dei cittadini alla costante rigenerazione democratica, necessaria per consolidare i principi della Carta: 'La caratteristica peculiare degli ordinamenti democratici –scriveva infatti Cossiga– prima e più ancora che da una organizzazione formale degli organi costituzionali, è data da una effettiva partecipazione della base popolare alla vita dello Stato'. Una tensione che dal giovane studioso si è poi trasmessa nell'azione all'uomo di Stato e di cui troviamo traccia anche nella dichiarata aspirazione, all'atto del suo insediamento alla Presidenza della Repubblica, di essere espressione della gente comune". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando, in una cerimonia all'Università di Sassari, Francesco Cossiga, nel decimo anniversario della morte.