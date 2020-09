24 settembre 2020 a

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Le parole di Giuseppe Conte all'High Level Round table on Climate Action, rafforzano ancora di più l'immagine dell'Italia traino dell'Europa anche in tema di ecologia. Green, sostenibilità e politiche durature e inclusive devono essere la nostra stella polare". Lo scrive in un tweet il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.