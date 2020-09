Piedi gonfi: come comportarsi per contrastare il problema

25 settembre 2020 a

(Verona, 25/09/2020) - Verona, 25/09/2020 - Quello dei

Il nostro intento è quello di fornirti una serie di suggerimenti per combattere il gonfiore ai piedi, abbracciando vari ambiti – dall'alimentazione alla cosmesi, dal vestiario alle più comuni abitudini quotidiane. Spesso, per esempio, la problematica si accentua in chi sta in piedi tutto il giorno, ma anche in coloro che conducono una vita eccessivamente sedentaria.

Ovviamente possono contribuire fattori come la gravidanza, l'insufficienza venosa e gli sbalzi ormonali: in simili circostanze, la cosa migliore da fare è consultare il medico di fiducia per un parere. Per il resto, segui i nostri consigli per provvedere al benessere dei tuoi piedi!

Cerca di mantenere il tuo peso forma

Per cominciare, devi sapere che il gonfiore ai piedi colpisce soprattutto le persone in sovrappeso. Come ci comunicano i professionisti del settore, l'aumento della massa grassa determina un rallentamento della circolazione sanguigna: questo fenomeno, a sua volta, provoca ritenzione idrica, uno dei maggiori elementi all'origine del fastidio.

Di conseguenza, per evitare che i piedi e le caviglie si gonfino è fondamentale rimanere in forma! Rispetta un regime alimentare sano ed equilibrato: limita quanto più possibile i cibi ricchi di zuccheri raffinati, gli snack confezionati, le bibite gassate e gli alcolici, e prediligi invece i cereali integrali, la carne bianca e il pesce magro.

Fai in modo di consumare almeno 4 porzioni di verdura al giorno, preferendo gli ortaggi con proprietà diuretiche come i cetrioli, gli asparagi, il sedano e la lattuga. Mangia anche tanta frutta per facilitare lo smaltimento dei liquidi: a tale scopo sono perfetti il melone, l'ananas, la pesca e l'anguria.

Lo sport è importante!

Uno dei rimedi più efficaci contro i piedi gonfi è lo sport. Chi sta sempre seduto ha più probabilità di incorrere in questo disturbo: infatti i muscoli, se inattivi, ostacolano il “percorso” dei fluidi verso il cuore e la circolazione del sangue. Per questo motivo anche le caviglie e le gambe diventano più pesanti e meno agili.

L'ideale è dedicarsi a un training a medio impatto, come il running leggero, l'allenamento in palestra personalizzato ad hoc, il nuoto, il pilates, il crossfit o lo yoga. Se proprio non hai tempo, cammina quanto più possibile a passo veloce, usa le scale al posto dell'ascensore, sfrutta tutte le occasioni per fare un po' di movimento (compresi i lavori domestici e il giardinaggio).

D'altro canto, è indispensabile non commettere l'errore opposto: anche chi si stanca troppo può incorrere nella problematica dei piedi gonfi. La soluzione, come spesso accade, è il giusto mezzo. Cura la tua salute e vedrai come il tuo corpo ti ringrazierà!

Bevi almeno 2 litri di acqua al giorno

Avrai capito che una corretta idratazione è necessaria per il benessere di piedi, caviglie e gambe. La frutta e la verdura possono aiutarti molto contro la ritenzione di liquidi, ma è fondamentale bere tanta acqua: almeno 2 litri al giorno, che corrispondono a una decina di bicchieri pieni.

Possono andar bene anche le tisane, purché non siano zuccherate e includano ingredienti utili come il finocchio, la betulla, l'ortica e i mirtilli. Non esagerare con il caffè, che può accentuare l'accumulo di fluidi, e prediligi invece il tè verde e gli infusi.

Attenzione alle scarpe strette e ai tacchi

Una cattiva abitudine, che incrementa il gonfiore ai piedi, è quella di indossare scarpe strette e scomode. Tali accessori non fanno altro che ostacolare la microcircolazione, proprio come gli abiti attillati che cingono le cosce e i polpacci.

Se soffri di piedi gonfi, evita le calzature col tacco e utilizza quelle daginnastica, decisamente più confortevoli. Ciò vale sia se devi camminare, sia se ti aspetta una lunga giornata in ufficio.

Qualche esercizio da fare a casa

Infine, vogliamo parlarti di alcuni esercizi che facilitano la circolazione del sangue dalle ginocchia in giù e richiedono davvero pochi minuti. Puoi eseguirli in qualunque momento, in posizione sdraiata o seduta, tanto sul letto quanto sul pavimento oppure su una sedia.

Ruota le caviglie in senso orario per una ventina di secondi, e poi in senso antiorario per lo stesso lasso di tempo. In questo modo sgranchirai le articolazioni e scongiurerai il ristagno di liquidi. Piega i piedi in avanti, facendo forza con la punta e con il tallone: un simile stratagemma è ideale per chi viaggia frequentemente in aereo o in treno.

I piedi gonfi sono a dir poco fastidiosi, ma non è difficile attenuare il disturbo con le giuste accortezze. Se il problema persiste, però, è meglio rivolgersi a un medico!

Fai massaggi regolari con una crema di qualità

Un gel freddo può davvero fare miracoli contro il gonfiore dei piedi. Un prodotto di questo tipo dona un sollievo istantaneo alla zona interessata: ciò che conta è scegliere il cosmetico adeguato, caratterizzato da principi attivi benèfici, e far penetrare la formulazione in profondità con un buon massaggio.

Ti suggeriamo di procurarti la crema alla

Puoi applicare il gel alla bava di lumaca anche quotidianamente, di mattina prima di affrontare gli impegni oppure di sera. Massaggia piedi e caviglie con gesti lievi e circolari per almeno 15 minuti: noterai sin da subito un effetto positivo. Non dimenticare che questo estratto viene conciliato con altre componenti dotate di capacità curative e lenitive, come il mentolo in cristalli, l'olio essenziale di menta piperita e quello di anice stellato.

Per maggiori informazioni

Nuvò Cosmetic è un brand giovane, nato nel 2014, ma già si è affermato nel campo del wellness con i suoi eccellenti articoli per skin e body care. La sostanza principale, la bava di chiocciola, è ricavata senza alcuna interruzione del ciclo biologico degli animali e svolge un'azione lenitiva nei confronti dei piedi gonfi.

Contatti

Tel: 030-7282985

e-mail: