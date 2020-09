bwin data center: Juve vincente all'Olimpico per il 94% dei tifosiIl 57% degli appassionati si aspetta l'esonero di Fonseca

25 settembre 2020 a

a

a

(Roma, 25 settembre 2020) - Seconda giornata di campionato al via questo weekend con Inter e Lazio che scenderanno in campo per la prima volta e un super big match domenica sera tra Juventus e Roma.

La prima giornata ha portato emozioni opposte ai tifosi di queste due squadre, la Juve di Pirlo ha fatto vedere che la rivoluzione in panchina serviva per dare una scossa e il pareggio a Verona e la successiva sconfitta per 3-0 a tavolino per la Roma ha invece portato preoccupazioni e dubbi per i tifosi giallorossi. Secondo i dati rilevati dal bwin data center (bwin.it) il 94% dei tifosi è certo della vittoria fuori casa dei bianconeri, 4% si aspetta il pareggio e solamente il 2% spera nella vittoria degli uomini di Fonseca. Partita che per l'85% degli appassionati finirà con più di due goal e sarà Ronaldo con il 51% delle scelte a timbrare per primo il tabellino dei marcatori. Il risultato esatto più giocato è il 3-1 per la Juve al 37% seguito dal 2-1 sempre per la Juve al 22%.

Prima partita della stagione per l'Inter di Conte che affronterà in casa la Fiorentina. La vittoria della squadra di Milano è attesa dal 96% degli scommettitori e solamente l'1% vede i viola portare a casa i tre punti. Lukaku rimane il più giocato tra i primi marcatori con il 39% seguito dal compagno di reparto Martinez al 27%.

Domenica alle 15 toccherà al Napoli di Gattuso contro il Genoa, anche in questo caso la squadra di casa parte favorita con l'89% delle scelte che ricadono sulla vittoria dei partenopei, il 2% sulla vittoria del Genoa e il 9% sul pareggio. Partita ricca di emozioni per il 90% dei tifosi che si aspetta più di due goal.

Dopo la brutta partita a Verona si inizia a respirare una brutta aria a Trigoria e l'esonero di Fonseca viene atteso dal 57% degli appassionati seguito da quello di Fabio Liverani al 28% e Giovanni Stroppa al 6%.

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero - 0668432590 –