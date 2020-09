Turismo, nasce Fondo nazionale. Franceschini: "Guarda al futuro"

25 settembre 2020 a

a

a

Roma, 25 set. (Adnkronos) - ''Dobbiamo aiutare le imprese del turismo ad attraversare il deserto e le imprese a stare sul mercato. Questo strumento del Fondo nazionale per il turismo ci permette di indirizzare gli investimenti e di tornare a crescere. E' importante in prospettiva. E' non solo un dovere investire nella cultura e turismo''. Così il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, in occasione della conferenza di presentazione del Fondo per il Turismo di Cdp.

''Questa è una giornata importante, perché il Fondo per il turismo guarda al futuro - ha sottolineato Franceschini - In questi mesi molto complicati si è parlato del turismo dopo molti anni in Italia, come un problema da affrontare e non come una risorsa da utilizzare. Dobbiamo aiutare il settore del turismo, le imprese e i lavoratori perché è un settore importante che rappresenta il 13% del Pil del nostro Paese''.

''Io - ha aggiunto rispondendo sul Recovery Fund - sto chiedendo risorse per la riqualificazione delle strutture ricettive. Sto chiedendo un impegno molto forte per le infrastrutture del Mezzogiorno e sto chiedendo dei piani che vadano a sviluppare il turismo 'minore', legato ai borghi che ha enorme capacità di crescita e legato alle caratteristiche del nostro Paese''.

In conferenza stampa l'amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo, ha spiegato che il Fondo nazionale per il Turismo "punta ad investire in strutture iconiche turistiche del Paese" e si inserisce in una strategia di Cdp di forte sostegno al settore che ha un peso determinante sul Pil, circa il 13%, e ha un peso ancora piu rilevante, circa il 15%, in termini di occupazione. E' un settore trainante per il Paese che sta soffrendo molto per le conseguenze della pandemia".