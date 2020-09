Economia civile, Mattarella ha espresso 'apprezzamento' per 'Carta di Firenze'

25 settembre 2020 a

Firenze, 25 set. - (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha "apprezzato" i contenuti espressi nella "Carta di Firenze per l'Economia Civile", presentata a Firenze questa mattina, alla sua presenza, nella giornata inaugurale del Festival dell'Economia civile, nato da una idea di Federcasse e organizzato insieme a Confcooperative, NeXt - Nuova economia per tutti e Sec - Scuola di Economia Civile.

Il peofessore Leonardo Becchetti, direttore del Festival Nazionale dell'Economia civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, che ha avuto un colloquio con il Capo dello Stato al termine della cerimonia inaugurale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ha riferito che Mattarella ha definito "un grande arricchimento" l'ascolto delle relazioni, sottolineando l'esistenza di una "sintonia profonda" su alcuni temi, ed incoraggiando a proseguire su questo cammino.

Il Capo dello Stato ha lasciato il Festival dell'Economia civile senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. I presenti nel Salone dei Cinquecento hanno tributato ripetuti applausi a Mattarella.