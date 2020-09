SNAI – Serie A: Roma-Juventus da «2»Fari su Dzeko, il gol da “quasi ex” vale 3,00

25 settembre 2020 a

Milano 25 settembre 2020

I campioni d'Italia partono favoriti (2,00) sui padroni di casa (3,60). Il numero 9 giallorosso in campo contro quella che una settimana fa sembrava la sua nuova squadra. Quando ha fatto gol alla Juve, la Roma ha sempre vinto – Inter, esordio in discesa contro la Fiorentina.

Milano, 25 settembre 2020 – Poteva essere la sua prima partita in maglia bianconera, e proprio contro la squadra di cui è diventato capitano e leader. E invece Edin Dzeko sarà della partita, ma ancora con la sua maglia giallorossa numero 9, domenica sera all'Olimpico contro la Juventus. Per i trader Snai, un suo gol dai mille significati vale 3 volte la scommessa, una doppietta arriva a 13. Attenzione alla cabala: Dzeko ha segnato due gol alla Juve in Serie A, sempre all'Olimpico, e in entrambi i casi la Roma è uscita vittoriosa dal confronto. Domenica però i bianconeri, vincenti e convincenti all'esordio contro la Samp, saranno alle prese con una Roma non ancora al massimo e turbata dal caso Diawara, costato la sconfitta a tavolino con il Verona. Motivi che inducono i betting analyst di SNAI a vedere Cristiano Ronaldo e compagni favoriti a 2,00 rispetto al 3,60 dei giallorossi con il pareggio molto vicino a 3,55. La grande qualità offensiva di entrambe le squadre sposta l'ago della bilancia sull'Over, 1,65, rispetto all'Under, 2,10. Così da tenere d'occhio è il 2-1 tra i risultati esatti: quello in favore della Juve, punteggio dell'ultimo confronto diretto all'Olimpico, si gioca a 8,75 mentre quello per la Roma pagherebbe 13 volte la posta. Oltre a Dzeko, il protagonista più atteso non può che essere Cristiano Ronaldo, che ai giallorossi ha segnato già 7 reti con tre maglie diverse. L'ottava è in quota a 1,90.

Nerazzurri da Over – Dopo aver riposato alla prima giornata, che verrà recuperata in settimana, l'Inter di Antonio Conte fa il suo esordio in campionato ricevendo, sabato sera, la Fiorentina. I nerazzurri, che si candidano al ruolo di anti-Juventus per il titolo, partono nettamente favoriti, secondo i quotisti SNAI che li vedono vincenti a 1,55 rispetto al 5,75 dei toscani che non espugnano il Meazza interista da 5 anni. L'Over, 1,55, è molto più probabile dell'Under, 2,25. Il 2-1 per la squadra di Antonio Conte, uscito tre volte nelle ultime cinque vittorie ai danni della Fiorentina, si gioca a 8,50 mentre un clamoroso 1-4 viola, punteggio dell'ultimo blitz toscano, pagherebbe 100 volte la posta.

Spezia debutto storico, ma il pronostico è contro – La Lazio di Simone Inzaghi apre il suo campionato a Cagliari e lo fa da grande favorita, 1,65 rispetto ai padroni di casa dati a 5,00. Il Milan, 1,53, sarà ospite del Crotone, 5,75, e cercherà i tre punti senza Ibra. Storico esordio poi dello Spezia, alla prima in assoluto in Serie A, contro il Sassuolo: i liguri, a 4,75, provano a ribaltare il pronostico contro i neroverdi di De Zerbi, vincenti a 1,70.

