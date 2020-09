Franceschini: "Turismo diventerà sempre più esperienziale"

25 settembre 2020 a

Roma, 25 set. (Adnkronos) - ''Penso che in Italia abbiamo quella che sembrava una debolezza e invece è una forza enorme. Se entri in un hotel di una grande catena alberghiera, quando sei dentro all'hotel con servizi efficienti e grande qualità, ma non ti ricordi più se sei a Berlino, Roma o Pechino. Il turismo diventerà sempre di più 'esperienziale', cioè quando vai in un Paese non vuoi solo vederlo, vuoi immergenti. Vivere all'italiana è una delle cose più desiderate nel mondo''. Il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, lo afferma in occasione della conferenza di presentazione del Fondo per il turismo di Cdp.