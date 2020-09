Economia Civile, Tovar: "Avviato dialogo politico permanente"

25 settembre 2020 a

Firenze, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo un dialogo politico permanente con i policy maker in materia di economia sociale". A dirlo Xenia Tovar, esperta del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze fino a domenica 27 settembre. "Sono stati organizzati - ha ricordato - 6 incontri ministeriali che hanno affrontato diverse tematiche: fiscalità, coprogettazione, sostenibilità, sussidiarietà, positive acts, premialità e co-governance".

"Lavorando insieme - ha precisato - riusciamo a creare un impatto maggiore. Per questo abbiamo creato un engagement delle potenzialità delle imprese da cui emerge che sarebbero 99.080 le potenziali imprese italiane ad impatto sociale".

"Tra il 2020 e il 2021 - ha aggiunto Xenia Tovar - abbiamo organizzato oltre 20 eventi e la metà ha scelto il tema 'rigenerare' come contenuto primordiale. Questo è sicuramente un modo efficace per fare rete".