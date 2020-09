Caso camici: Taverna, 'Lombardia merita altro'

25 settembre 2020 a

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Diffuso coinvolgimento di Fontana in ordine alla vicenda relativa alle mascherine e ai camici accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti'. Procura di Milano. Il presidente Fontana prima ha detto di essere all'oscuro di tutto, poi ha voluto far passare come donazione qualcosa che a quanto pare mirerebbe prima agli interessi familiari. Adesso scopriamo che avrebbe cercato di non farlo sapere a nessuno. Al di là dei risvolti penali, c'è una questione morale di fondo inaccettabile per chi ricopre incarichi pubblici. La Lombardia merita altro!". Così, in un post su Facebook, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento 5 Stelle.