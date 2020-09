Lecco: sorpresi sul treno con oltre 500 grammi di marijuana, due arresti

25 settembre 2020 a

Milano, 25 set. (Adnkronos) - Sono stati sorpresi con oltre 500 grammi di marijuana su un treno diretto a Tirano, in provincia di Sondrio, e sono stati arrestati. In manette sono finiti due ragazzi italiani di 20 anni, controllati dalla polizia ferroviaria su un convoglio partito da Lecco e diretto a Tirano. I due hanno dichiarato che lo zaino che avevano con loro conteneva la droga. Gli agenti hanno trovato al suo interno un involucro contenente oltre mezzo chilo di marijuana. I due ragazzi sono stati tratti in arresto e la droga è stata posta sotto sequestro.