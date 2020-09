Trasporti: Grimoldi (Lega), 'ministro De Micheli non sa che linea Cremona-Mantova è di Rfi'

25 settembre 2020 a

Milano, 25 set. (Adnkronos) - "Il ministro delle Infrastrutture, il ministro Paola De Micheli, oltre che incapace è pure ignorante. Accusa la Regione Lombardia di non aver investito sulla linea ferroviaria Cremona-Mantova perché è a suo dire quelli sono bacini elettorali del suo Pd". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Informiamo la signora De Micheli che la linea ferroviaria Cremona-Mantova, rimasta al millennio scorso, a mono binario e zeppa di pericolosi passaggi a livello, appartiene a Rfi e dunque è di competenza del suo ministero, peccato che lo scoprano solo oggi come dimostrano i loro zero investimenti".