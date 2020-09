Milano: Sala, 'più saggio se al voto io e M5S ci presentassimo separati'

26 settembre 2020 a

Milano, 26 set. (Adnkronos) - "Stimo e parlo con Beppe Grillo da anni, ma se si dovesse votare domani a Milano, sarebbe più saggio che io e i 5 Stelle ci presentassimo separati. Sono stato tra i primi a dire 'parliamo con i 5 Stelle', perché in Italia se non hai il 40% dei voti, non governi. E in Italia non ci sono alternative". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo Sabato su La7.