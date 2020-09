Milano: Maroni, 'il centrodestra può farcela davvero'

26 settembre 2020 a

Milano, 26 set. (Adnkronos) - Roberto Maroni sembra non dire 'no' alla suggestione di una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. L'ex presidente della Regione Lombardia ha rilanciato poco fa su Twitter un'intervista che Il Giorno ha fatto a Gabriele Albertini, ex sindaco a sua volta del capoluogo lombardo, dove si parla di lui con parole di stima. "Ringrazio Gabriele Albertini, sindaco capace e concreto, per le parole di stima. A Milano il centrodestra può davvero farcela", ha scritto Maroni, non negando quindi l'eventualità. Ieri, sempre in un'intervista a QN, l'ex governatore aveva detto: "Me lo chiedono in molti. Credo sia presto per parlarne".

La città di Milano andrà al voto nel 2021 e il centrodestra sta pensando da tempo al candidato della coalizione, senza ancora aver dato un nome. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha ancora sciolto la riserva sulla sua possibile ricandidatura.