Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La stagione di investimenti deve creare lavoro e sviluppo per uscire da questa crisi con maggiore equità. A questo è legato il destino del Governo". Ad affermarlo ai microfoni di 'Radio 24' è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano sottolineando "la necessità di mettere in campo da subito gli investimenti e in particolare gli investimenti sanitari".