Inps: Meloni, 'Di Maio e Conte chiariscano loro posizione'

27 settembre 2020 a

a

a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Secondo quanto svelato da 'La Repubblica', il provvedimento che aumenta lo stipendio del presidente Inps sarebbe stato deciso dal ministero del Lavoro guidato da Di Maio con una lettera del giugno 2019 indirizzata per conoscenza anche al premier Conte. In pratica quelli che ieri dicevano di essere all'oscuro di tutto, chiedendo addirittura spiegazioni a Tridico, sarebbero in realtà i primi responsabili di questa vergognosa vicenda. Se Di Maio e Conte erano a conoscenza dell'aumento di stipendio a Tridico significa che hanno mentito agli italiani: chiariscano immediatamente la loro posizione. Gli italiani hanno il diritto di conoscere la verità su questo scandalo". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.