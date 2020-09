Calcio: Sassuolo travolge Spezia 4-1**

27 settembre 2020 a

a

a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Esordio amaro in Serie A per lo Spezia che viene travolto 4-1 dal Sassuolo sul campo neutro di Cesena. Ad aprire le marcature era stato al 12esimo minuto Filip Djuricic per gli emiliani. Poi al 30 esimo minuto era arrivato il pareggio con Andrej Galabinov che nel contempo ha segnato un gol storico, il primo gol dello Spezia in Serie A. Nel secondo tempo ha dilagato il Sassuolo con le reti di Domenico Berardi su rigore al 64esimo, di Gregoire Defrel al 66esimo e di Francesco Caputo al 76esimo.