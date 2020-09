Economia civile, Comune di Firenze consegna Chiavi della Città al Festival

27 settembre 2020 a

a

a

Firenze, 27 set. - (Adnkronos) - Il Comune di Firenze, in segno di apprezzamento per le tematiche trattate, ha conferito le Chiavi della Città al Festival nazionale dell'Economia civile. Il riconoscimento è stato consegnato a Leonardo Becchetti (direttore del Festival nazionale dell'Economia civile e co-fondatore di NeXt), Augusto Dell'Erba (presidente di Federcasse), Maurizio Gardini (presidente di Confcooperative), Stefano Zamagni (professore di economia politica all'Università degli Studi di Bologna e presidente Pontificia Accademia Scienze Sociali) e Luigino Bruni (presidente Sec).

Presente e officiante alla cerimonia – svoltasi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dove si svolge il Festival – il sindaco Dario Nardella, che ha conferito le Chiavi della Città. A Stefano Zamagni, recita la motivazione, "per i suoi studi pioneristici e l'impegno incessante nella diffusione dell'Economia Civile". A Luigino Bruni "per il suo costante impegno nello studio e nella divulgazione dell'Economia Civile". A Leonardo Becchetti "per l'impegno senza sosta nello studio, nella formazione, nella divulgazione e nella traduzione in policy pubbliche e stili di vita individuali dell'Economia e della Finanza civili". A Augusto Dell'Erba "per l'impegno di Federcasse e del Credito Cooperativo per lo sviluppo sul piano scientifico e culturale e la declinazione quotidiana dei princìpi dell'Economia e della Finanza civili nelle comunità". A Maurizio Gardini "per l'impegno di Confcooperative e delle cooperative per l'attuazione dei princìpi dell'Economia civile in tutti i settori dell'Economia".