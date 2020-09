Coronavirus: Bocca (Federalberghi), 'fatturato -75% per il turismo nel 2020'**

27 settembre 2020 a

a

a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Nel 2019 il settore del turismo ha registrato un fatturato di 20 miliardi di euro, nel 2020 ci attendiamo una perdita del 70-75% con punte dell'80% nelle città d'arte e meno nelle città di mare". E' quanto svela il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, intervistato dall'Adnkronos, sul difficile momento del settore su cui anche il Papa, oggi nell'Angelus, ha rivolto parole di incoraggiamento.

"Ci aspettavamo una possibile ripresa del turismo straniero ora - a ottobre, novembre e dicembre - ma l'aumento dei casi di coronavirus nei Paesi europei a noi più vicini di fatto ha inchiodato il mercato. In estate c'è stato il turismo interno, ma ora la gente finite le vacanze è tornata a lavoro. La ripresa per ora non si vede", conclude Bocca.