Lega: Salvini, 'anche quest'ultima inchiesta finirà in niente'

27 settembre 2020 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Mai visti quattrini, mai chiesti quattrini. Due di queste persone le conosco come persone estremamente corrette. Leggo sui giornali tante sciocchezze, però siccome confido nel lavoro dei giudici, conto che anche quest''inchiesta come tante altre -sui soldi russi, i soldi svizzeri, i soldi a San Marino- finirà in niente, perchè semplicemente questi soldi non ci sono". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Raitre, a proposito dell'inchiesta che coinvolge i commercialisti legati alla Lega.