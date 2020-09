Milano: lite in famiglia a Vanzago, due feriti in ospedale

27 settembre 2020 a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - Una lite in famiglia è finita con due feriti trasportati nello stesso ospedale. E' accaduto la scorsa notte, intorno alle 3, a Vanzago, comune in provincia di Milano, in frazione Mantegazza, via Madonnina. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. A dover ricorrere alle cure mediche è stato un 37enne che ha riportato una "ferita penetrante al fianco destro" ed è stato portato all'ospedale San Carlo in codice giallo, mentre la diagnosi per una 30enne è di "trauma cranico commotivo". Sul caso indagano i carabinieri.