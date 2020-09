27 settembre 2020 a

a

a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo da fare un passo in più: chiedere il Mes. Dopo l'abolizione di quota 100 i 37 miliardi per la sanità pubblica del Mes. Ci arriveremo, passo dopo passo". Così Matteo Renzi, in un video postato su Twitter.