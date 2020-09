Coronavirus: Fauci, 'c'è pericolo di seconda ondata ancora più grave' (2)

27 settembre 2020 a

(Adnkronos) - In collegamento dagli Stati Uniti tratteggia un quadro dell'emergenza coronavirus nel mondo, con le vittime che toccano quota un milione, e ricorda come il controllo dei focolai sia legato al rispetto di poche semplici regole. "Bisogna seguire tutte le regole che gli esperti sanitari consigliano: portare la mascherina, evitare assembramenti, lavarsi le mani regolarmente". Gli ambienti chiusi e l'arrivo dell'inverno "costituiscono un pericolo", conclude Fauci che invita anche i giovani a rispettare le disposizioni per arginare la pandemia.