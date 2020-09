Riforme: Labriola (Fi), 'con ambiente in Costituzione avremo sviluppo sostenibile'

28 settembre 2020 a

a

a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Se Conte vuole collaborare si discuta la proposta di legge sull'inserimento della parola ambiente in Costituzione, concetto semplice che racchiude anche e non solo lo sviluppo sostenibile indispensabile e urgente per invertire la rotta dei cambiamenti climatici". Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

"Il governo -aggiunge- parla di rado di ambiente e quando lo fa in modo è imbarazzante: in due anni nulla l'esecutivo ha fatto per l'ambiente, il dissesto idrogeologica così come per le bonifiche, la terra dei fuochi, una politica di soli bonus e nessuna visione. Un governo che sulle questioni ambientali ha lavorato poco e male dove oltre al finto green new deal italiano, del salva mare si sono perse le tracce e oltre all'immobilismo c'è anche l'assenza del ministro Costa. L'esecutivo smetta di fare l'illusionismo e lavori per il bene del Paese”.