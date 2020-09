Unconventional Uniforms, dagli abiti professionali ai camici per studenti

28 settembre 2020 a

Torino, 28 settembre 2020 - È da più di 90 anni che La casa della Tuta, storica attività commerciale attiva nel torinese, seleziona le migliori divise da lavoro per valorizzare ogni singola attività professionale. Oggi, il noto mega store è attivo anche online grazie a Unconventional Uniforms, l'e-commerce che proietta su scala nazionale la professionalità e l'esperienza del brand.

Unconventionaluniforms.com è un e-store dinamico e innovativo sul quale è possibile acquistare divise da lavoro per ogni categoria. Capi colorati, resistenti e di alta qualità, dalle caratteristiche tecniche atte a garantire un livello qualitativo superiore.

Unconventional Uniforms: divise da lavoro per tutte le professioni

L'offerta commerciale di Unconventional Uniforms abbraccia diversi settori professionali: da quello alberghiero a quello sanitario, passando per la ristorazione, l'estetica e l'industria. Ogni area, naturalmente, si avvale di proposte formulate per valorizzare l'attività professionale, con divise realizzabili su misura e soluzioni talvolta introvabili nei negozi fisici.

È il caso, ad esempio, del settore della ristorazione, del campo alimentare e quello alberghiero - anche noto come Ho.Re.Ca. - le cui divise devono poter tutelare l'operatore ed esaltarne l'immagine agli occhi del cliente.

Per coloro che lavorano a contatto con gli alimenti, infatti, Unconventional Uniforms seleziona da sempre il miglior abbigliamento professionale, come le giacche da chef munite dei più importanti supporti di protezione o le giacche coreane da cameriere realizzate con tessuti ad alta resistenza.

Di ottima qualità anche le numerose proposte di divise per addetti alla reception o per il personale di sala bar, dove alla bellezza di linee di alta sartoria si associa la comodità di tessuti pratici e resistenti. Per operatori al bancone, le proposte si arricchiscono inoltre di davantini di tutti i tipi, sempre caratterizzati da motivi di alta classe e modelli dall'estetica superiore.

Un altro campo in cui Unconventional Uniforms spicca per la sua proposta di uniformi professionali è quello sanitario, per il quale il catalogo si arricchisce di casacche e camici da medico, da dentista o da infermiere. L'ampia scelta di soluzioni si allarga anche al settore veterinario, con casacche realizzate in cotone di alta qualità, che restano intatte anche se candeggiate o lavate ad alte temperature.

Non solo abiti professionali: divise e camici per studenti Unconventional Uniforms

Il catalogo di divise di Unconventional Uniforms è così ampio che abbraccia anche quei settori spesso sottovalutati dalla moda professionale, come quelli relativi alla scuola o alla formazione.

L'abbigliamento da studente, sia in ambito alberghiero sia in ambito sanitario, è invece un elemento che merita un'attenzione maggiore, poiché deve poter rispondere ai migliori standard in fatto di qualità e sicurezza.

Grazie alla competenza di un brand che da sempre opera per offrire le migliori soluzioni in fatto di abbigliamento professionale,

Accanto alle classiche soluzioni in cotone, il catalogo del brand prevede infatti camici antiacido solforico in cotone e poliestere, una barriera sicura e a prova di danno, indispensabile in tutte quelle attività in cui si maneggiano materiali e sostanze pericolose.

Dai negozi ai canali online: la crescita di Unconventional Uniforms

È passato quasi un secolo da quando La casa della Tuta inaugurava il suo primo banco al mercato di Porta Palazzo.

Negli anni, l'esperienza e la qualità hanno fatto del brand un vero e proprio punto di riferimento per la città di Torino, fino all'apertura di un punto vendita nella Galleria Umberto I negli anni 50 e all'inaugurazione, trent'anni più tardi, di uno store con oltre 500 mq di esposizione.

Oggi l'efficienza del marchio si consolida con il progetto Unconventional Uniforms, un'evoluzione digitale che raccoglie l'intraprendenza della quarta generazione del brand e ne evidenzia le idee di innovazione.

