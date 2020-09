Coronavirus: positivo al test rapido prima di volo Linate-Roma, torna a casa

28 settembre 2020 a

a

a

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un passeggero del volo di questa mattina alle 10 dall'aeroporto di Milano Linate a Roma è risultato positivo dal test rapido salivare per il Covid19 e non è salito a bordo dell'areo, tornando a casa per iniziare l'isolamento. Secondo quanto si è appreso, la persona è stata sottoposta al tampone nasofaringeo subito dopo la positività rilevata al test rapido e avrà il risultato in 24 ore, per scongiurare la possibilità di un 'falso positivo'.