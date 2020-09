Il Security Analyst Summit di Kaspersky ritorna online a ottobre

28 settembre 2020 a

(Milano, 28 settembre 2020) - I ricercatori di Kaspersky invitano gli specialisti di sicurezza informatica a partecipare, insieme ai loro colleghi del settore della sicurezza IT, al secondo Security Analyst Summit (SAS)@Home di quest'anno, che si terrà dal 6 all'8 ottobre. In linea con gli eccezionali eventi globali del 2020, Kaspersky ha deciso di organizzare il secondo SAS dell'anno online per offrire ai partecipanti la possibilità di prendere parte ad un numero maggiore di panel composti da relatori straordinari direttamente da casa.

Il SAS è un appuntamento annuale di Kaspersky che negli ultimi 11 anni ha ospitato ricercatori di alto livello nell'ambito dell'anti-malware, forze dell'ordine di tutto il mondo, CERT e alti dirigenti dei servizi finanziari, tecnologici, del settore sanitario, del mondo accademico e delle agenzie governative. Il Security Analyst Summit è un luogo d'incontro dove i migliori threat hunter del mondo si riuniscono per discutere delle principali minacce informatiche globali in un mondo in continuo cambiamento.

La prossima conferenza si articolerà su tre giorni, dal 6 all'8 ottobre dalle 17:00 alle 20:00, e farà luce su alcuni dei trend e degli avvenimenti più importanti che il mondo ha affrontato in questo anno particolare. Il programma vedrà la partecipazione di ricercatori di spicco nel campo della sicurezza informatica provenienti da diverse parti del mondo. Verranno presentate ricerche inedite, nuovi strumenti, innovative tecniche di ricerca sulle minacce e molto altro ancora.

I partecipanti potranno ascoltare in esclusiva i ricercatori e gli influencer più autorevoli nel campo della sicurezza informatica, partecipare alle sessioni di discussione e seguire un programma approfondito di presentazioni aggiornate, come da tradizione durante ogni SAS.

Gli argomenti principali saranno:

• Le minacce persistenti avanzate (APT)

• Il threat hunting

• Le minacce emergenti

• Le vulnerabilità

"Durante questo anno abbiamo constatato quanto sia fondamentale essere pronti ad adattarsi in ogni aspetto della nostra vita, compresa la sicurezza informatica. Abbiamo anche sperimentato in prima persona quanto sia importante lo scambio di conoscenze all'interno della community di sicurezza informatica e imparato che gli eventi online di alto livello che offrono contenuti di qualità saranno sempre molto attesi. Inizialmente era stato pianificato di organizzare un evento offline, ma la situazione che stiamo vivendo ci ha imposto di fare diversamente. Abbiamo dunque scelto di organizzare una seconda versione di [email protected], che sarà caratterizzata da un numero maggiore di conoscenze condivise e da più ambient chat e sessioni di formazione dove verranno presentati i risultati incredibili ottenuti nel campo della cybersecurity. La versione online del SAS darà la possibilità ad un maggior numero di ospiti di partecipare. Infatti, l'invito è esteso non solo al pubblico abituale ma anche ai giovani ricercatori che hanno intrapreso da poco la loro carriera nel campo della sicurezza informatica e non hanno ancora avuto la possibilità di frequentare un summit tradizionale dando loro l'opportunità di vivere l'esperienza unica del SAS", ha dichiarato Sergey Novikov, Deputy Director del Global Research and Analysis Team di Kaspersky.

Il programma completo della conferenza è disponibile al link:

Per partecipare gratuitamente al summit [email protected] è possibile registrarsi al seguente link:

