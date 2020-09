Agricoltura: Conte, 'governo pronto ad aiutare crescita comparto, fondi da Recovery'

28 settembre 2020 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La normalità pre-Covid non ci restituirebbe il quadro di una Italia in crescita, perché sin dalla metà degli anni '90 il paese ha vissuto una fase di stagnazione e dobbiamo cogliere l'occasione di uscirne in modo definitivo. Fra le ombre c'è anche qualche luce rappresentata dall'agricoltura italiana"". Così il premier Giuseppe Conte, partecipando alle celebrazioni per i 100 anni di Confagricoltura a Roma.

"Il governo è pronto a sostenere il comparto dell'agricoltura - assicura il premier facendo cenno alla sfida del 'Next Generation Eu' - Siamo nella condizione di programmare il superamento delle tante criticità che ci sono. Il nostro piano di resilienza sarà il motore della crescita", ha detto assicurando che di ritardi, sul Recovery Fund, non ce ne sono.

"Il nostro piano di resilienza - ha poi puntualizzato - è motore di sviluppo, soprattutto nel Mezzogiorno, per ridurre il divario tecnologico e per dare contributi ad aree interne che più di altre stanno pagando i contraccolpi di questa fase".